Lecce, Di Francesco: "Ottima gara. Ora servono anche vittorie, non solo prestazioni"

Dopo il match pareggiato 0-0 al Via del Mare contro il Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha commentato così il match ai microfoni di DAZN: "Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, dal punto di vista dell'aggressività. Soprattutto nel primo tempo dove avevamo più il pallino del gioco, dove potevamo essere più cinici sotto porta. Abbiamo concesso poco al Sassuolo, davanti hanno una buona batteria di attaccanti, giusto qualche ripartenza. Siamo sempre stati in partita, peccato per il risultato perché abbiamo provato sempre a vincere".

Soddisfatto della prestazione in generale?

"Oggi abbiamo avuto maggiore continuità ed è ciò che ci è mancato tra le mura amiche. La squadra sta crescendo anche in consapevolezza, mi è piaciuta la spigliatezza nel creare gioco. Negli ultimi venti metri dobbiamo migliorare. Stiamo concedendo molto meno, nonostante sia alta: i reparti comunicano e la linea difensiva sta crescendo bene. Non dobbiamo accontentarci della prestazione, ci manca qualche punticino che ci permetterebbe di essere più tranquilli. Dobbiamo dare continuità a queste prestazioni, per fare più punti possibili".

Sul finale, una discussione per una scelta arbitrale.

"Dobbiamo metterci d'accordo sul regolamento. Se un giocatore viene colpito in faccia e riceve un colpo violento, il gioco deve essere fermato. L'arbitro ha cercato di calmarmi, dicendo che erano gli avversari a fermare il gioco e invece dovrebbe essere, di norma, il direttore di gara".