Il ricorso che stimola Lautaro: esattamente un anno fa affossò la Roma dopo la sosta

Come in ogni sosta che si rispetti, Lautaro Martinez è stato uno degli ultimi a rientrare alla Pinetina dopo le fatiche con la sua Argentina. Con la Seleccion il Toro ha messo in mostra un ottimo momento di forma, con l'assist contro il Venezuela e la doppietta con Porto Rico, prima di rientrare all'Inter.

Questa sera l'argentino sarà titolare nella super sfida dell'Olimpico contro la Roma, gara che potrà dire molto sul percorso di crescita dei nerazzurri. Con lui più Bonny di Pio Esposito, in sostituzione dell'acciaccato Thuram. A prescindere dal partner, il riferimento offensivo sarà ancora una volta Lautaro che, esattamente un anno fa, risolse la partita contro i giallorossi nelle identiche condizioni attuali.

Roma-Inter dello scorso anno si giocò il 20 ottobre, era l'8^ giornata di campionato. E come oggi, la partita dell'Olimpico arrivava alla ripresa dalla sosta di ottobre. Col Toro che, di consuetudine, rientrò in Italia poche ore prima del fischio d'inizio e partì titolare. E alla fine fu proprio lui l'uomo decisivo per lo 0-1 finale con coi i ragazzi allenati da Simone Inzaghi espugnarono l'impianto giallorosso. Un ricorso storico praticamente identico a oggi, in attesa di capire se anche il campo si esprimerà allo stesso modo.