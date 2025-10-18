Sassuolo, Thorstvedt: "Contento della titolarità, periodo complicato"

Tornato dal 1' con la maglia del Sassuolo, il centrocampista Kristian Thorstvedt ha commentato il match terminato in parità contro il Lecce: “Siamo quasi contenti di portare a casa questo risultato, giocare qui contro il Lecce non è semplice, loro sono molto bravi in fase difensiva e quindi ci portiamo a casa un risultato che ci da’ continuità. Sono contento di essere tornato titolare, ho passato un periodo complicato e voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino.

Ho ritrovato un Sassuolo con nuovi calciatori che hanno portato energia e qualità nel gruppo, possiamo giocare un bel calcio e in queste partite iniziali abbiamo dimostrato di avere caratteristiche importanti”.