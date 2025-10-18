Napoli punito dal grande ex a Torino: all'intervallo granata in vantaggio grazie a Simeone

Dopo 45 minuti il Torino è in vantaggio 1-0 contro il Napoli grazie alla rete di Giovanni Simeone, realizzata al 32'.

Napoli poco brillante, Vlasic sfiora il gol

Il Napoli si schiera con un chiaro 4-3-3, come aveva fatto nel primo tempo col Genoa. E ci mette un po' a ritrovare i meccanismi. Per i primi minuti regna l'equilibrio, col Torino che va a folate e al quarto d'ora fa capire subito l'antifona ai campioni d'Italia: Vlasic, con la fascia al braccio, colpisce un palo con un bel tiro da fuori area. Simeone fa lo stesso poco dopo: il preludio all'avvenimento più importante della sua giornata.

La dura legge del gol dell'ex

In mezzo il Napoli ci mette un po' a trovare fluidità, poi si fa vedere con un tiro di De Bruyne di poco a lato, una girata sbagliata di Olivera a due passi da Israel e poco altro. Insomma, la squadra di Conte non brilla particolarmente. Ma proprio quando pare in crescita, al 32', subisce la dura legge del gol dell'ex, l'ex più legato all'ambiente partenopeo: Giovanni Simeone. Il Cholito dribbla tutti, anche Milinkovic-Savic, e la mette dentro al sacco facile facile. E non esulta. Anzi, si scusa, sinceramente dispiaciuto. All'Olimpico Grande Torino è 1-0. E il Napoli prima rischia il 2-0 con Pederson e poi reagisce solo nel finale, senza troppa veemenza tra l'altro. Il risultato resiste fino al duplice fischio.

