Frosinone, Alvini: "A volte basterebbe avere un po’ di fortuna, meritavamo almeno un punto"

Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro il Monza. Le sue parole raccolte da TuttoFrosinone: "Cosa non mi è piaciuto di questa giornata? Nel percorso che faremo andremo a lavorare anche nella furbizia di gestire certi momenti della partita. La squadra ha fatto una prestazione di cuore in una gara molto difficile. Ci sono sicuramente degli aspetti da migliorare, abbiamo sempre fatto una buona gestione del possesso palla e siamo stati poco profondi, ma per il resto ho poco da rimproverare alla squadra. L’esperienza del Monza ha fatto la differenza, hanno una linea di centrocampo importante, sapevamo che potevano venire a raddoppiare sempre su Ghedjemis, ci avevamo lavorato, ma i meriti sono i loro. Dovevamo attaccare gli spazi con altri giocatori.

Il Monza è una squadra che deve vincere il campionato o arrivare tra le prime. Non vedo cose da modificare, forse ci siamo mossi meno in alcuni frangenti, ma non ci sono da rivedere tante cose. A volte basterebbe avere un po’ di fortuna. Siamo stati efficaci nel contenerli, abbiamo preso gol in un momento in cui stavamo giocando bene, abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Non bisogna essere pessimisti, siamo una squadra giovane e abbiamo un percorso da fare. Infortunati? Chi gioca mi ha soddisfatto, ma è chiaro che mi piacerebbe avere altre scelte.

Monterisi? Ha avuto un problema all’ultimo minuto, va valutata da lunedì. All’uscita di Anthony Oyono abbiamo alzato grosso sotto le punte, le ho provate tutte. Veniamo da due sconfitte, ma non da due prestazioni altrettanto negative. Oggi meritavamo di portare a casa almeno un punto".