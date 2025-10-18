Monza, Bianco: "Siamo dei folli, non possiamo finire questa partita con un solo gol"

Paolo Bianco, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Frosinone. Le sue parole raccolte da TuttoFrosinone:

L'avevi detto l'altro giorno, ti sentivi che c'era qualcosa di diverso nell'aria. Tanti errori nelle conclusioni ma anche tante opportunità create, è sembrato che questa squadra sia consapevole delle qualità che ha.

"Siamo dei folli, non possiamo finire questa partita con un solo gol di scarto. Sarebbe stato un peccato prendere gol alla fine, ci è andata benissimio per l'ultima occasione ma abbiamo strameritato di portare a casa la partita. Dobbiamo migliorare, sono felice ma allo stesso tempo arrabbiato perchè non è possibile finire la partita così. Non è normale, dobbiamo essere più cinici perchè i giocatori hanno le caratteristiche per fare molto di più sotto l'aspetto dei gol segnati. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita fatta, ma non può finire 1-0."

La qualità questa squadra l'ha sempre avuta, ma come si allena la concretezza in avanti?

"Partiamo dal presupposto che nella loro carriera nessuno dei nostri ragazzi ha fatto più di due anni in doppia cifra. Hanno comunque le qualità per fare tanti gol, dobbiamo aumentarli da parte di tutti. Anche i difensori devono fare meglio sulle palle in attive. L'anno scorso, a Frosinone, la prima domanda che ci siamo fatti con il mio staff è stata "Dove troviamo i gol per salvarci?". Per vincere i campionati devi fare gol, è giusto non prenderli ma serve fare anche di più."

Oltre alle occasioni fallite dal Monza, è stata la gestione in generale che ci è sembrata ottima.

"Siamo la squadra che ha fatto meglio contro il Frosinone, sia in Coppa Italia che oggi. In Coppa non siamo riusciti a superare il turno, tutte le squadre hanno fatto fatica contro il Frosinone che in casa non perdeva da tante partite. L'abbiamo preparata bene, Ghedjemis l'abbiamo fermato perchè ha finalmente acquisito la consapevolezza di poter far male agli avversari. Il vantaggio di conoscere alcuni giocatori c'era, ma sono una squadra che darà fastidio a tutti e lo stanno dimostrando."

Abbiamo visto un Frosinone diverso, tutto merito del suo Monza? E poi, concorda con il tempo effettivo nel calcio? Oggi abbiamo visto una partita troppo spezzettata.

"Sì, sono d'accordo specialmente dopo l'arrivo del VAR. Oggi il Frosinone non ha fatto la partita che vi ha abituato a fare sicuramente per merito nostro. Ha giocatori che spostano, e se gli togli spazio è normale che può andare in difficoltà. Oltre a Ghedjemis posso citare Raimondo e Calò, siamo stati bravi a togliergli elemento che potesse farci male."