Roma-Genoa: Alfa segue il match mentre canta, Ultimo in curva col cappello del Palermo

C’è chi la partita la guarda dal divano, chi dalla curva e chi… dal gobbo durante un concerto. Il cantante Alfa appartiene decisamente alla terza categoria. Nel giorno del suo secondo sold out consecutivo a Genova, il cantautore e tifoso rossoblù ieri non ha infatti rinunciato a seguire Roma-Genoa, riuscendo a sbirciare alcuni spezzoni della sfida direttamente dal palco.

Come mostrano alcuni video diventati virali sui social, lo schermo normalmente utilizzato per leggere i testi delle canzoni si è trasformato in una piccola postazione da bordocampo. Un modo ingegnoso per non perdere di vista il Grifone, anche con migliaia di persone davanti. Peccato che il risultato non abbia accompagnato la serata: il Genoa di Alfa è uscito dall’Olimpico sconfitto per 2-0.

E in Curva Sud a Roma c'era Ultimo

A Roma, invece, la serata ha avuto tutt’altro sapore per Ultimo. Il cantautore e tifoso giallorosso ha seguito la partita dalla Curva Sud (con in testa un inaspettato cappellino del Palermo), vivendo la vittoria insieme ai tifosi: cori, abbracci e quell’adrenalina che soltanto lo stadio sa regalare. Niente palco, questa volta, ma una curva intera con cui condividere la gioia per i tre punti. Del resto, all’Olimpico Ultimo è abituato a esibirsi: qui ha tenuto già dieci concerti. Stavolta, però, lo spettacolo lo ha offerto la sua Roma.