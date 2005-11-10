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Serie C, il programma della 10ª giornata: c'è lo scontro al vertice Ravenna-Spezia

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:26Serie C
18.10.2026 09:26Serie C
Fonti preferite
Prosegue la decima giornata di Serie C: nel Girone B spicca lo scontro al vertice tra Ravenna e Spezia, mentre nel Girone C riflettori su Bari-Crotone e Sorrento-Casertana.
FotoTUTTOmercatoWEB

Continuano le gare della decima giornata di Serie C, tante sfide in programma oggi: spicca senza dubbio nel girone B lo scontro al vertice fra Ravenna e Spezia, mentre nel Girone C il Bari ospita il Crotone e il Sorrento sfida la Casertana.

SERIE C - 10ª GIORNATA

GIRONE A
Pro Vercelli-Lecco 0-5
21' Pellegrino, 44' Casarotto, 50' Manetti, 52' Urso, 78' Sidler
Carpi-Lumezzane 3-1
35' Anatriello (L), 49' Figoli (C), 87' Sall (C), 90+7 Montipò (C)
Sabato 17 ottobre
Folgore Caratese-Treviso 0-2
45+2' Rossi, 62' Paganini

Domenica 18 ottobre
Ore 17:30 - AlbinoLeffe-Novara
Ore 17:30 - Alcione Milano-Desenzano
Ore 17:30 - Ospitaletto-Pergolettese
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Cittadella-Arzignano
Ore 20:30 - Dolomiti Bellunesi-Trento
Ore 20:30 - Giana Erminio-Brescia
Ore 20:30 - Juventus U23-Renate

Classifica del Girone A di Serie C Cittadella 24, Union Brescia 19, Ospitaletto 18, Trento 17, Arzignano Valchiampo 17, Treviso 16*, Lecco 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 12, Lumezzane 12*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 9, Carpi 9*, Pro Vercelli 9*, Juventus Next Gen 7, Folgore Caratese 6*, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in più

GIRONE B
Livorno-Grosseto 4-4
3' e 12' Malagrida (L), 7' Sabbattini (G), 45' Andreoli (G), 52' Pitti (G), 55' Malotti (L), 75' Fantacci (G), 88' Mancini (L)
Guidonia Montecelio-Forlì 3-2
17' Tonetto (G), 29' Vertainen (G), 57' Gabellini (F), 83' Perini 8F), 85' Spavone (G)
Pianese-Pineto 0-0
Reggiana-Torres 2-0
35' Sipos, 40' Portanova
Vado-Sambenedettese 2-2
22' Candellori (S), 75' rig Cernigoi (V), 76' Vita (V), 90+7' Stabile (S)

Domenica 18 ottobre
Ore 12:30 - Campobasso-Perugia
Ore 12:30 - Latina-Vis Pesaro
Ore 14:30 - Gubbio-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Spezia
Ore 17:30 - Pescara-Ostiamare

Classifica del Girone B di Serie C Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 19**, Reggiana 17, Livorno 16**, Guidonia Montecelio 16*, Torres 15**, Perugia 13, Campobasso 12, Pescara 12, Vado 12*, Forlì 11*, Latina 10, Atalanta U23 9*, Ostiamare 9, Pineto 8*, Gubbio 7, Pianese 7*, Sambenedettese 7*, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** una gara in più

GIRONE C
Inter U23-Monopoli 2-4
7' e 90' Zuberek (I), 12' rig. e 47' Vido (M), 25' Scipioni (M), 85' Fall (M)
Sabato 17 ottobre
Potenza-Catania 2-1
3' Ghisolfi (P), 66' Castorani (P), 90+6' Allegretto (C)
Salernitana-Scafatese 2-2
13' Proia (SC), 54' Tascone (SA), 70' D'Ursi (SA), 86' Longo (SC)

Domenica 18 ottobre
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Savoia
Ore 14:30 - Cavese-Casarano
Ore 14:30 - Cosenza-Altamura
Ore 15:00 - Bari-Crotone
Ore 17:30 - Barletta-Picerno
Ore 17:30 - Sorrento-Casertana
Lunedì 19 ottobre
Ore 20:30 - Giugliano-Foggia

Classifica del Girone C di Serie C : Potenza 25*, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16*, Casertana 15, Monopoli 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 14**, Salernitana 14*, Inter U23 13**, Picerno 12, Cavese 12, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Altamura 8, Barletta 8, Giugliano 7, Cosenza 5, Crotone 0°

* una gara in meno
* una gara in più
** una gara in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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