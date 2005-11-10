Union Brescia, Corini: "Servono intensità e la cattiveria agonistica per cambiare marcia"

In vista della sfida contro la Giana Erminio, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha commentato: "Abbiamo le qualità per vincere contro la Giana, questo è un dato oggettivo. È vero che quest'anno non è partita bene e che ha cambiato allenatore da un paio di partite, ma nelle ultime cinque non ha mai vinto e nemmeno perso, trovando un equilibrio. Da quando è arrivato mister Tarchini, gioca con il 4-2-3-1 e ha disputato due ottime partite contro Treviso e Renate, recuperando per due volte lo svantaggio.

È quello che ho detto anche ai giocatori: sappiamo di avere le qualità per vincere, ma dobbiamo dimostrarlo ogni volta. Servono l'intensità giusta e la cattiveria agonistica necessaria. È il cambio di marcia che avevo chiesto prima della partita con la Pro Vercelli. Dobbiamo continuare a chiederci qualcosa in più, sapendo di avere caratteristiche e qualità per battere qualsiasi avversario del girone. Non basta, però, avere le qualità per riuscirci: bisogna mettere in campo tutto ciò che serve.

La volontà di andare a vincere l'ho vista, ed è una ricerca continua che ho stimolato durante tutta la settimana. Spesso si viene valutati in base al fatto che si giochi con due punte, con una mezza punta o senza attaccanti di ruolo. Penso che contro l'Alcione abbiamo giocato con Balestrero trequartista, segnando quattro gol e creando le occasioni per realizzarne altrettanti. Contro le Dolomiti Bellunesi abbiamo avuto dieci occasioni, con tre gol segnati e due annullati, uno senza che si capisse il motivo e l'altro per tre centimetri".