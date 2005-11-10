Totti a cuore aperto: "Ho rischiato la depressione dopo il ritiro. Ero morto dentro"

Francesco Totti non potrà mai dimenticare il 28 maggio 2017, perché la cerimonia d'addio alla Roma e alla carriera da calciatore è qualcosa che non si cancella. Ma ieri, a distanza di quasi dieci anni, l'eterna leggenda giallorossa è tornato a sedersi su un gradino del tunnel che porta al prato dell'Olimpico per rilasciare l'intervista al Corriere della Sera.

Come fosse ieri

Il ricordo di un giorno tanto speciale è vivido: "Strano, dieci anni dopo torno a rivivere le stesse emozioni, gli stessi pensieri, gli stessi ricordi. In quel momento io ripensavo ai miei venticinque anni di carriera. Ero circondato da tante persone, ma era come se fossi solo. Ero chiuso nel mio unico pensiero: da domani la mia vita sarà diversa. Non riuscivo a capire quello che mi stava succedendo".

Cosa è successo

Un momento della vita che lo ha lasciato con un misto di emozioni: "Da una parte più bello, perché mi aspettava, oltre quella porta, una festa clamorosa, unica. Ma dall'altra c'era tanta malinconia, perché finiva la mia carriera. Ero morto dentro, perche per noi calciatori, quando finisce il campo da gioco, cambia tutto, si chiude un ciclo della vita. Ero frastornato, non mi riconoscevo". E la mattina dopo "ero incredulo", spiega l'ex trequartista capitolino. "Non accettavo di aver smesso. Che quella routine alla quale ero stato abituato per tutta la mia vita, fin da ragazzino, improvvisamente fosse finita. Ripensavo alla sera prima, alla cena con amici e parenti, alla Roma che si era qualificata per una Champions che avrebbe disputato senza di me".

I sentimenti

"C'è stato un momento in cui ho rischiato la depressione", ha confidato Totti. "Che è una parola pesante, che spaventa. Ma non riuscivo a ritrovare il senso delle cose. Noi calciatori siamo abitudinari, la nostra vita è scandita in modo regolare. Improvvisamente arrivava il vuoto. Mi sentivo solo in mezzo all'oceano. Mi sembrava che il vuoto mi soffocasse. Non ero pronto, improvvisamente mi mancava la terra sotto ai piedi".