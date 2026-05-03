Alla fine arriva Thuram: Inter in vantaggio sul Parma, 1-0 all’intervallo. A San Siro è già festa scudetto
Cori, fumogeni, un tricolore a cui dare le ultime pennellate. Per 45 minuti, San Siro resta ansioso, con un dubbio solo teorico ma pur sempre esistente. Alla fine, in pieno recupero, è Marcus Thuram a sbloccare la partita con il Parma, firmando l’1-0 che consente all'Inter e a Cristian Chivu di andare in vantaggio sul destino, di fatto, di due gol: ai padroni di casa basta infatti un pari per festeggiare l’aritmetica vittoria dello scudetto.
All’Inter basta un pareggio, ma i nerazzurri vorrebbero cucirsi lo scudetto sul petto con una vittoria e si capisce dai primi minuti. Barella ispira, Dumfries conclude: fuori di poco. La squadra di Chivu cerca spazi, che quella di Cuesta abitualmente nega: il Parma sfiora anche il colpaccio, Pellegrino sparacchia male un rigore in movimento. Al 25’ la chance più golosa per i padroni di casa: Esposito - che prima aveva allertato Bonn - lascia a Barella, la traversa (ventesimo legno stagionale per l’Inter) aiuta Suzuki a evitare lo svantaggio.
Con il passare dei minuti, la formazione ospite, questa sera un po’ più sbarazzina del solito, si mette sotto la linea del pallone e il ritmo ne risente. L’Inter continua a manovrare e staccare, ma raramente porta la sfera nell’area dell’estremo difensore giapponese. Quando arriva, Dumfries quasi sempre sbuca ma alla fine non riesce a concretizzare. Alla fine, ci pensa Marcus Thuram: Zielinski fa filtrare, il francese colpisce, nulla da fare per Suzuki. E San Siro inizia a festeggiare. 1-0 all’intervallo.