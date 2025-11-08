Alle 18 c'è Juventus-Torino, Causio: "E' un derby un po' insolito rispetto al recente passato"

Torino si ferma. Questa sera alle 18 andrà in scena il derby della Mole. Una sfida fra Juventus e Torino con l'obiettivo di conquistare tre punti e continuare la striscia positiva. Intervistato dai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa, Franco Causio ha raccontato le sue stracittadine partendo da chi sentisse di più questa gara: "Indubbiamente il nostro presidente, Giampiero Boniperti. Lui lo pativa proprio - ha esordito - il derby della Mole. Avesse potuto, avrebbe tolto questa partita dal calendario. Dunque ci spronava, ci caricava,. Posto che noi per primi eravamo un gruppo unito ed eravamo decisi a dare il massimo".

Su chi possa essere l'uomo da derby, fra i giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti, nessun dubbio: il difensore Federico Gatti. "E' il primo che mi viene in mente" ha proseguito l'ex calciatore bianconero.

E venendo alla partita di oggi, Causio ha tracciato un prospetto delle due formazioni che scenderanno in campo all'Allianz Stadium: "Questo è un derby un po’ insolito rispetto al recente passato - ha concluso - anche perché la Juve è in un momento particolare. Non per nulla ha dovuto cambiare l’allenatore. Immagino una partita equilibrata e a nervi tesi, Entrambe le squadre non possono permettersi di perdere".