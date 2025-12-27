Il Como trova lo 0-2 a Lecce al primo vero affondo nella ripresa: Jacobo Ramon in gol
Il Como firma il raddoppio contro il Lecce. Al primo vero affondo dei lariani nella ripresa, ecco lo 0-2: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Nico Paz inventa per Vojvoda, che mette un pallone al centro velenoso; Douvikas non colpisce, Diego Carlos non riesce nel tap-in, poi sul pallone vagante arriva Jacobo Ramon che batte Falcone al 66'. Secondo gol in Serie A per il centrale scuola Real Madrid.
