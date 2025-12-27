Ancora Kilicsoy: il Cagliari passa in vantaggio a Torino. Gol fantastico del turco
Semih Kilicsoy non si ferma più. Gol fantastico dell'attaccante turco, il secondo consecutivo con la maglia del Cagliari dopo quello della scorsa settimana contro il Pisa. Rete fantastica del numero nove dei sardi che è partito dalla sua metà campo, ha saltato un paio di avversari al limite dell'area e ha poi battuto Paleari con un sinistro sul secondo palo. 1-2 dunque, con il Cagliari che ha ribaltato l'iniziale vantaggio di Vlasic.
