Tris del Como a Lecce: stavolta Nico Paz fa segnare i compagni, in gol va Douvikas
Tris del Como a Lecce. Invenzione di Nico Paz, stavolta in versione assist-man, e conclusione vincente di Tasos Douvikas, che firma il suo quarto centro in questo campionato con un perfetto inserimento in area di rigore. Al minuto 76 i lariani sono dunque avanti 0-3, ormai non c'è più partita al Via del Mare.
