Allegri aveva detto che era 'meglio' il pareggio? Eh, sia sabato che domenica

C'era la possibilità di fare en plein tra sosta e sosta raggiungendo Roma e Napoli in testa alla classifica, ma il Milan si deve accontentare del terzo posto momentaneo a causa dello 0-0 a Torino contro la Juventus, frutto del rigore fallito da Pulisic e di due errori grossolani sotto porta di Leao.

Le parole di Allegri

"Il positivo è che non abbiamo preso gol e che abbiamo fatto una buona partita, leggendola bene soprattutto nel primo tempo in cui non abbiamo avuto spazio. Nella ripresa siamo cresciuti molto dopo la parata di Maignan, avendo poi diverse occasioni. Di positivo c'è il punto, ma da questa partita bisogna uscire arrabbiati. Dobbiamo capire che quando abbiamo l'avversario tra le mani, dobbiamo ucciderlo, in senso sportivo. Però forse meglio che non abbiamo vinto, se no pensavamo di essere a posto e invece ci sono tante cose da sistemare".

Le parole premonitrici di Allegri

Lo aveva forse annunciato sabato in conferenza stampa, parlando di quanto potesse essere positivo un pareggio: "Il pareggio andrebbe bene? Per il quarto posto servono 74-75 punti e mancano ancora tante vittorie; ovvio che vincere è molto meglio, ma quando pareggi lì per lì ti arrabbi, ma poi devi accumulare punti". Dopo i gol sbagliari ieri, però, i rimpianti ci sono.