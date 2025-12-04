Braida: "Allegri ha riportato disciplina al Milan. Algoritmi? Non hanno cuore, il calcio è magia"

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, è intervenuto ai microfoni di Sky.

Nel calcio ora si scelgono i giocatori con l’algoritmo.

«Tutti usiamo la tecnologia. I numeri sono numeri, la matematica non è un’opinione; ma come dico sempre, gli algoritmi non hanno né cuore né occhi, mentre i calciatori sì. Noi uomini abbiamo emozioni: questo è fondamentale. Serve occhio e talento per capire che il calcio è una magia, e certe cose gli algoritmi non le vedono».

Il Milan ha bisogno di un centravanti?

«Sono milanista da sempre: auguro al Milan di vincere tutto. Allegri sa quello che fa, ha riportato la disciplina che prima mancava. Se avesse un centravanti importante, aiuterebbe la squadra a raggiungere i traguardi che i tifosi si aspettano».

C’è un dirigente di oggi che le piace?

«Dipende dalle squadre che vanno bene. Dove le cose funzionano è perché ci sono dirigenti bravi, dove non funzionano evidentemente no. Per scegliere i giocatori serve un talento innato: ci sono direttori sportivi che ovunque vadano fanno sempre bene. Questo è il mio pensiero».