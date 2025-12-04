Orsato: "Fallo di mano? Il tema più complicato. Il VAR non toglie centralità all'arbitro"

Daniele Orsato, designatore della CAN C, è intervenuto ai microfoni di Sky.

È più complicato per gli arbitri mantenere la centralità con il VAR?

«Credo che la centralità sia rimasta: l’arbitro prende sempre la decisione. Non penso ci sia una delegittimazione del suo ruolo. Abbiamo molti giovani che devono fare esperienza e, con il tempo, avremo una nuova generazione di arbitri».

Quanto è complicato il lavoro del varista?

«Io il VAR non l’ho mai fatto, perché non ero capace di farlo. È un ruolo molto difficile: bisogna essere portati, bisogna avere voglia e stimoli per farlo. Gli errori sono fisiologici e bisogna accettarli».

C’è tanta confusione sui falli di mano.

«È sempre stato l’aspetto tecnico più difficile. Rimarrà complicato: il regolamento va applicato. Modificarlo spetta agli enti competenti, noi cerchiamo solo di farlo rispettare».