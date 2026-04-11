Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18

Sono andate in archivio le prime due partite del sabato della 32^ giornata di Serie A, che hanno fornito verdetti pesanti in ottica corsa salvezza. Il Torino di fatto può ritenersi già virtualmente salvo, avendo maturato adesso 12 punti di margine sulla zona retrocessione, grazie al successo casalingo nel match delle ore 15 contro l’Hellas Verona. Andati avanti nel secondo tempo con Simeone, e ripresi da Bowie, i granata si sono aggiudicati la contesa grazie al centro di Casadei. Successo pesantissimo quello del Cagliari contro la Cremonese: a decidere quello che era un vero e proprio spareggio salvezza, ci pensa Sebastiano Esposito. Con questi tre punti, i sardi scavalcano la Fiorentina e si portano a +6 sui grigiorossi terzultimi.

Alle ore 18, tocca al Milan di Allegri ospitare l’Udinese. Per l’occasione, il tecnico rossonero ha deciso, come da previsioni della vigilia, di stravolgere il volto del suo reparto offensivo e schiera il Diavolo con il 4-3-3. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

Possibile colpo dalla Juventus per l’Inter del presidente, e grande ex bianconero, Giuseppe Marotta. Il quale pesca a Torino per il nuovo responsabile del settore giovanile nerazzurro, da lui individuato nella figura di Michele Sbravati. Con la Vecchia Signora c’è un contratto in essere per altri due anni, ma all’Inter sono fiduciosi di poter portare a buon termine la trattativa.

Due recuperi importanti per il Parma in vista della partita di domani contro il Napoli. Cuesta ritrova tra i convocati gli svedesi Ondrejka e Almqvist.