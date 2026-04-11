Verona, Sammarco: "I nostri problemi sono evidenti, Bowie ha potenziale"

Nel post-partita di Torino-Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei gialloblù, Paolo Sammarco.

Il commento sull'ennesimo passo falso del Verona.

"È difficile commentare un momento così, sicuramente non stiamo raccogliendo punti e i problemi sono evidenti, li abbiamo. Lo dice la classifica. Nelle ultime tre partite c'è da dire che sono arrivati meno gol di quanto ne avremmo meritati".

Come affrontare le ultime partite di campionato.

"Dobbiamo continuare a lottare, a dare il meglio e fare il massimo. Credo che le prestazioni dimostrino che ce le mattiamo sempre tutta, però poi non è facile commentare dopo le sconfitte".

Su Bowie.

"Ha potenziale, si mette a disposizione della squadra e comunque è un giocatore importante e un lottatore, la classica prima punta. Speriamo che ci possa dare una mano più avanti".