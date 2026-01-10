Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesare Casadei, 15 milioni di euro per chi non era ancora in pianta stabile in prima squadra

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Cesare Casadei per diverso tempo è rimasto un incompiuto. Pagato 15 milioni dal Chelsea quando ancora non era in prima squadra all'Inter, è finito nel turbinio che ha investito la Londra blues di questi anni. Poche partite giocate, un prestito al Leicester di Maresca per poi ritrovarselo ancora al Chelsea. Altro giro altra cosa, ceduto anche qui, stavolta a titolo definitivo al Torino, nonostante ci fosse una bella concorrenza, in particolare da parte del Feyenoord e di altre società inglesi.

Al Torino le cose sono migliorate, salvo poi peggiorare negli ultimi mesi. Perché con Baroni non ha trovato grande continuità di rendimento, giocando pochino. Meglio con l'Under21 dove è uno dei cardini del centrocampo. Nelle ultime settimane si era parlato anche di un suo trasferimento al PSV Eindhoven nei prossimi giorni. Dopo due gol consecutivi, però, è stato tolto dal mercato.

"Non seguo le voci o l'andamento del mercato, sono concentrato qui e lo sono tutt'ora. Il mio pensiero è solo fare bene. Se il gol al Verona mi ha sbloccato? Non so se credere allo sbloccarsi... Durante la stagione ci sono vari momenti, bisogna continuare e accettare. Cerco di andare avanti lavorando come sempre, dando il meglio per la squadra. Se il gol arriva, sono doppiamente contento: non è bastato, ma sono contento di dare il mio contributo". Oggi Cesare Casadei compie 23 anni.

