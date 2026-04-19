Allegri getta acqua sul caso Leao: "Normale che voglia restare in campo, oggi è stato decisivo"

Mister Massimiliano Allegri, intervistato da Telelombardia al termine di Verona-Milan, ha detto la sua sulla prestazione dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha una rosa di giocatori con valori tecnici e morali importanti, i ragazzi hanno avuto un approccio meraviglioso alla gara perché sono stati attenti e pazienti come gli ho chiesto".

Sul cambio di Leao: "Giustamente un giocatore vorrebbe sempre restare in campo e giocare, è normale. In quel momento ho preso quella decisione ma Rafa oggi è stato decisivo con l'assist a Rabiot".

Sul futuro e l'obiettivo Champions: "C'è sempre da sorridere perché raggiungere l'obiettivo sarebbe meraviglioso, quindi ora dobbiamo prepararci bene perché ci aspetta una bellissima partita contro la Juventus".

Sulle parole di Conte, che ha detto che i secondi sono i primi dei perdenti: "Noi abbiamo l'obiettivo della Champions, ci sono ancora tante squadre in corsa ma dovremo pensare solo a noi stessi e al nostro importante percorso in questo campionato".