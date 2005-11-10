Atalanta, saluta il direttore dello sviluppo globale John Murtough. Va al Birmingham City

John Murtough via dall'Atalanta. Il dirigente torna in Inghilterra e ha firmato per il Birmingham City. Questo il comunicato del club bergamasco. "Atalanta BC comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il Director of Global Development John Murtough. Il Club ringrazia John Murtough per l’impegno profuso nel periodo trascorso in nerazzurro e gli augura il meglio per il futuro".

E quello del Birmingham City

Murtough approda al Birmingham City forte di quasi trent'anni di esperienza nel calcio d'élite, avendo ricoperto ruoli di rilievo presso Manchester United, Premier League, Everton, Fulham e Coventry City, e avendo lavorato, più di recente, come Direttore dello Sviluppo Globale all'Atalanta.

Il suo arrivo avviene in una fase cruciale per lo sviluppo del Birmingham City: Knighthead, infatti, continua a investire nel Club – sia dentro che fuori dal campo – e a portare avanti i progetti per lo "Sports Quarter", destinato a diventare uno dei più grandi interventi di riqualificazione urbana a vocazione sportiva in Europa, con al centro un nuovo stadio di livello mondiale.

Le prime parole. "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del Birmingham City. Si tratta di un grande club, con tifosi straordinari e un potenziale enorme. La proprietà, Knighthead, ha la chiara determinazione di costruire qualcosa di speciale a lungo termine, sia dentro che fuori dal campo. Il mio obiettivo sarà lavorare a stretto contatto con Chris e con tutto lo staff tecnico, offrendo loro le migliori condizioni possibili per avere successo; al contempo, continueremo a potenziare il reclutamento, lo sviluppo dei giocatori e il percorso di crescita dei talenti provenienti dall'Academy. Il club può contare su una squadra di grande talento e sta vivendo una fase di grande slancio. Non vedo l'ora di dare il mio contributo a ciò che ci aspetta".