Inter stregata da Pedrinho: lo Shakhtar Donetsk lo valuta almeno 25 milioni di euro

L'Inter è stata stregata da Pedro Henrique, detto Pedrinho. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk è piaciuto molto al pubblico di San Siro e a Giuseppe Marotta, che sta studiando come potrebbe portarlo a Milano magari già a partire dalla prossima sessione di mercato. Deve migliorare le scelte negli ultimi metri, ma la sua rapidità fa la differenza e può giocare anche a destra.

Il costo

Gli ucraini sono noti per non fare sconti a nessuno, ma è chiaro che da quando la guerra ha coinvolto il loro Paese sono stati obbligati a rivedere un po' la politica del club. Pedrinho ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2030 e viene valutato almeno 25 milioni di euro, anche se le sue presenze in Champions League sono destinate a farla lievitare rapidamente nel prossimo periodo.