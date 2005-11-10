Napoli-Roma è già una partita di mercato: Allegri pensa a tre rinforzi, Gasperini ne aspetta due

In ballo ci sono i tre punti, come sempre. Ma Napoli-Roma di sabato alle 18 è una partita che, almeno in parte, guarda già a gennaio. Per motivi diversi, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini hanno infatti indicato alle rispettive società la necessità di intervenire ancora sul mercato. Il Napoli viene da un’estate molto complicata, senza volti nuovi - se non Badiashile e Favasuli - e con un’estrema attenzione al saldo zero. La Roma ha speso molto di più per ridisegnare la rosa attorno alle esigenze di Gasp, ma il lavoro non è considerato concluso. Da una parte servono almeno tre interventi, dall’altra due. E il confronto del Maradona potrà offrire qualche indicazione in più anche in questa direzione.

Napoli, tre rinforzi: Dodo torna di moda

Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna e Max Allegri hanno già iniziato a ragionare sul mercato invernale. L’obiettivo è dare maggiore profondità a una rosa che, oltre alle necessità immediate, deve fare i conti con un’età media destinata a salire. Uno dei nomi da tenere d’occhio è quello di Dodo: il Napoli lo aveva già seguito a lungo in estate e la situazione contrattuale con la Fiorentina, con scadenza nel giugno 2027, può trasformarlo in un’occasione. In mezzo piace Mamadou Coulibaly del Monaco, profilo giovane ma già molto seguito, mentre tra le alternative è stato monitorato Sebastian Szymanski del Rennes. C’è poi Asane Sow, ventenne seguito dagli osservatori azzurri per la fascia sinistra. Sullo sfondo rimane anche il nome di Oumar Solet, rimasto all’Udinese nonostante tante sirene di mercato, per la difesa.

Gasperini ne vuole due: un esterno e un laterale

La classifica della Roma racconta una situazione decisamente migliore, ma l’allenatore di Grugliasco non considera completa la squadra. Le richieste per gennaio riguardano soprattutto un esterno offensivo di piede sinistro e un laterale a tutta fascia. Per il primo ruolo resta vivo il gradimento per Jamie Gittens, che al Chelsea sta trovando poco spazio, mentre tra le alternative figura Jamie Leweling dello Stoccarda. Più complicata la pista Luiz Henrique, soprattutto per le difficoltà legate a un’eventuale operazione con lo Zenit. E sullo sfondo c’è sempre il nome di Endrick, che però il Real Madrid non vuole mollare. Sulla fascia, invece, può tornare d’attualità Jayden Oosterwolde: la Roma aveva provato a prenderlo già in estate, prima che l’operazione saltasse dopo le visite mediche, e il giocatore resta un profilo gradito.