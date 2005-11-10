Roma, buone notizie per Paulo Dybala: la Joya può tornare in campo già con il Cagliari
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Buone notizie per la Roma e per Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i tempi di rientro dell’attaccante argentino dall’ultimo infortunio saranno più brevi del previsto.
Pochi giorni fa Gian Piero Gasperini aveva parlato di un rallentamento, di almeno un paio di settimane aggiuntive. Dichiarazioni che però, con soddisfazione dello stesso Gasp per primo, sono smentite dagli ultimi aggiornamenti.
Dybala, in particolare, potrebbe essere in campo già nel prossimo turno infrasettimanale, che metterà la Roma in campo martedì 27 ottobre alle 20.45.
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