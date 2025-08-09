Allegri promuove il nuovo acquisto Estupinan: "È cresciuto molto, non avevamo alcun dubbio"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport dopo l'amichevole col Leeds, mister Massimiliano Allegri ha parlato anche del nuovo acquisto Pervis Estupinan per la fascia sinistra. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Estupinan è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio". Poi, anche una battuta su Santiago Gimenez: "Il centravanti più che giocare bene deve fare gol e oggi Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento”.

Allegri ha anche rilasciato un commento generale sulla rosa del suo Milan: “Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno sempre allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita”.

Infine, una battuta sui nuovi centrocampisti Modric e Jashari: "Grandissimi giocatori con poca intelligenza e con poca umiltà ne ho avuti pochi e nessuno. Per stare ad alti livelli devi essere umile ed essere intelligente. Modric, non sta a me dirlo, è un giocatore straordinario. Jashari mi sono meravigliato per come ha fatto perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. C’è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere di vincere le partite”.