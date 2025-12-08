Allegri bene contro Baroni...ma benissimo contro il Torino. Ultima delusione datata

Per l’ottava volta in campionato si sfidano in veste di allenatori Marco Baroni e Massimiliano Allegri. Entrambi toscani, si sono affrontati per la prima volta nel 2003, proprio nei campi delle serie minori della loro regione. E in C2, in Carrarese-Aglianese si è verificata la prima e unica vittoria di Baroni su Allegri (2-1). Cinque volte su 7 si è imposto invece l’attuale allenatore del Milan che ha un percorso perfetto contro il collega, ma in casa.

Una vittoria di Baroni anche contro il Milan, a fronte però di quattro sconfitte (e tre pareggi). Il successo in questione è relativo alla scorsa stagione ovvero Milan-Lazio 1-2 del 2 marzo 2025. Successo incredibile perché arrivato al 98’ grazie ad un rigore di Pedro.

Allegri bene, anzi benissimo contro il Torino. Ha vinto 14 volte su 21 gare di campionato. Ma soprattutto ha perso in una sola circostanza. Sconfitta che comincia anche ad essere relativamente datata perché è quella del 26 aprile 2015: Torino-Juventus 2-1 (con la sua squadra che era avanti 1-0 dopo il gol di Pirlo al 35’).

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS ALLEGRI

1 vittoria Baroni

1 pareggio

5 vittorie Baroni

5 gol fatti squadre Baroni

11 gol fatti squadre Allegri

TUTTI I PRECEDENTI BARONI VS MILAN

1 vittoria Baroni

3 pareggi

4 vittorie Milan

7 gol fatti squadre Baroni

13 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI ALLEGRI VS TORINO

14 vittorie Allegri

6 pareggi

1 vittoria

37 gol fatti squadre Allegri

15 gol fatti Torino