A che punto è il Milan? Allegri: "Non sono assolutamente soddisfatto in pieno"

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Ecco alcuni passaggi del tecnico:

A che punto è il suo Milan?

"Non sono assolutamente soddisfatto in pieno, ma tutti non dobbiamo esserlo. Perché quando si viene a Milanello si viene per migliorare: le cose giuste rimangono, su quelle sbagliate bisogna lavorare. Dobbiamo avere la convinzione di migliorare. Ognuno di noi deve lavorare per ottenere il massimo, niente è impossibile e tutto è possibile: bisogna fare il massimo per ottenere il possibile. Lavorare per il 10 vuol dire arrivare al massimo delle tue potenzialità. Ma per farlo bisogna essere convinti. Se non c'è la convinzione fai il massimo ma non il tuo massimo. Come ho detto tante volte, ripeto, non esisto il mantenimento: esiste il miglioramento o il peggioramento. È un momento importante della stagione, bisogna risparmiare le energie mentali: quando andiamo in campo le partite passano dai piedi e dalla testa. Il nostro volere è fondamentale: il nostro volere qual è? Che l'anno prossimo, con le buone o con le cattive, il Milan deve rientrare in Champions".