TMW Allegri scatenato in tribuna stampa: arrabbiature continue, anche dopo il terzo gol

Allegri un leone in gabbia in tribuna stampa a Udine. Come raccolto da TMW, il tecnico del Milan - out per squalifica questa sera contro l'Udinese e sostituito sul campo dal vice Landucci - durante il match ha continuato ad uscire e rientrare, ad arrabbiarsi e a sbattere i pugni sui tavolini. Dopo lo 0-3, le arrabbiature sono state più frequenti e anche a volume più alto. C'è grande volontà dunque di stare sempre sul pezzo, al di là dei netti miglioramenti della sua squadra come confermano le ultime 3 vittorie in campionato.

Il tabellino di Udinese-Milan

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue (14' st Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Atta (36' st Miller), Karlstrom, Ekkelenkamp (14' st Rui Modesto), Zarraga; Bravo (1' st Buksa), Davis (14' st Zaniolo). A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Gueye, Kamara, Bertola, Palma, Piotrowski, Kabasele. All.: Runjaic

Milan (3-5-1-1): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (22' st De Winter); Saelemaekers, Fofana (22' st Ricci), Modric (36' st Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (17' st Loftus-Cheek); Gimenez (17' st Nkunku). A disp.: Torriani, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Balentien. All.: Landucci

Arbitro: Doveri

Marcatori: 40' Pulisic, 1' st Fofana, 8' st Pulisic

Ammoniti: Atta, Zemura (U)