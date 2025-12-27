Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, Simeone: "L'atteggiamento non è mancato. Nel 2026 vogliamo fare il salto"

Torino, Simeone: "L'atteggiamento non è mancato. Nel 2026 vogliamo fare il salto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:52Serie A
Emanuele Pastorella

17.37 - L'attaccante del Torino, Giovanni Simeone, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 17.39 - Comincia la conferenza stampa di Simeone

Come mai non riuscite mai nel salto di qualità?
"Venivamo da due vittorie, sono più dispiaciuto per il risultato ma non per l'atteggiamento della squadra. Oggi non mi è sembrato di non essere in partita: abbiamo avuto tante occasioni, anche io stesso, ma non siamo stati concreti. Cercheremo di migliorare, non è facile fare quel salto...A volte ci sono questi momenti, lavoriamo tutti i giorni per migliorare. Ma come atteggiamento, ci siamo stati. Purtroppo il risultato non è andato bene"

Come ha visto il Cagliari?
"Una squadra forte e con qualità, sono bravi nelle uscite e si muovono tanto senza dare riferimenti. Hanno diverse giocate codificate, faccio i complimenti a Pisacane perché è un buon allenatore e ha trovato una squadra che ha qualità. Hanno concretizzato al meglio le poche occasioni, ci hanno punito così"

Cos'è mancato al Toro?
"Il gol. Avessimo vinto, avremmo parlato di una partita fatta bene quasi in tutto. E' mancato il gol in questa partita, poi la prossima sarà un'altra e cercheremo di segnare"

Un primo bilancio della sua avventura in granata e qual è l'augurio per il 2026?
"Ho fatto un grande cambio, ma ho fatto una scelta giusta: lo ripeto, mi serviva un posto dove giocare di più. Ho scelto il Toro perché le mie caratteristiche vanno molto d'accordo qui. Sono contento, ho visto tanta gente che apprezza i miei valori. E' stato un grande cambio a livello di temperatura, ho già preso due influenze (ride, ndr): cerco di non uscire solo con la felpa, devo coprirmi di più...Sul 2026? Continuo a dire che il mio obiettivo è di fare un salto con questa squadra: è una promessa fatta a me stesso, devo dare sempre di più"

Cosa si impara da questa sconfitta?
"Di continuare ad essere umili. Con la mia esperienza, so che quando di esce da una sconfitta torni alla base, all'umiltà e a cercare di migliorare. La parola giusta è capire dove si è sbagliato, ricordandosi anche delle cose positive. Non bisogna abbattersi: nelle sconfitte provi dispiacere e si perde la fiducia, ma nei risultati negativi devi essere umile e fare i complimenti agli avversari. Il campionato è lungo, non mi fermo solo alla gara di oggi ma guardo in avanti. Sono dispiaciuto per la sconfitta, ma adesso pensiamo già alla prossima"

Prima con Adams, poi con Zapata: com'è andata? E' da qualche gara che non segna...
"Con Adams mi trovo molto bene, non dà punti di riferimenti e mi fa giocare da solo con i difensori. Mi trovo bene con entrambi, devi capire le abilità del compagno e sfruttarle. Con Zapata fai certi movimenti, con Adams altri. Non penso al fatto che mi manchi il gol, penso alle vittorie della squadra"

Quali sono le difficoltà di questa prima parte di stagione?
"Sono arrivato all'ultimo, ci sono state difficoltà perché abbiamo affrontato quasi tutte le grandi squadre subito. Eravamo in tanti nuovi così come il mister, bisognava trovare l'identità: abbiamo avuto un momento di grande successo e abbiamo trovato la nostra identità. Senza risultati sembra che non vada bene, ma l'identità c'è. Nelle ultime due gare abbiamo vinto e si parlava bene, ora il risultato fa parlare male la gente. Mi concentro sull'atteggiamento della squadra, pensiamo alla prossima"

Ore 17.52 - Termina la conferenza stampa di Simeone

Articoli correlati
Cagliari, Pisacane: "Esposito fuori per scelta tecnica. Il mercato? Fatemi godere... Cagliari, Pisacane: "Esposito fuori per scelta tecnica. Il mercato? Fatemi godere questa vittoria..."
Torino, Baroni dribbla le domande sul mercato: "Credetemi, sono concentrato sul lavoro"... Torino, Baroni dribbla le domande sul mercato: "Credetemi, sono concentrato sul lavoro"
Cagliari, Prati eloggia Kilicsoy: "Lo vediamo ogni giorno in allenamento..." Cagliari, Prati eloggia Kilicsoy: "Lo vediamo ogni giorno in allenamento..."
Altre notizie Serie A
La Roma torna ad allenarsi a Trigoria: due buone notizie per Gasperini dall'infermeria... TMWLa Roma torna ad allenarsi a Trigoria: due buone notizie per Gasperini dall'infermeria
Domani Milan-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: torna Bradaric, ancora out in... Domani Milan-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: torna Bradaric, ancora out in quattro
Lazio, Fabiani su Tavares: "Nessuna richiesta, ma a gennaio possiamo valutare" Lazio, Fabiani su Tavares: "Nessuna richiesta, ma a gennaio possiamo valutare"
Udinese, Karlstrom dopo l'intervallo: "Abbiamo giocato bene, speriamo di segnare... Udinese, Karlstrom dopo l'intervallo: "Abbiamo giocato bene, speriamo di segnare presto"
Napoli, è ancora emergenza con la Cremonese: altri tre assenti per Conte Napoli, è ancora emergenza con la Cremonese: altri tre assenti per Conte
Lecce, Ramadani: "Mi fanno male i denti per il pugno, gara condizionata" Lecce, Ramadani: "Mi fanno male i denti per il pugno, gara condizionata"
Lecce, Di Francesco: "Fallo di Paz sullo 0-1, il rispetto verso gli arbitri a volte... Lecce, Di Francesco: "Fallo di Paz sullo 0-1, il rispetto verso gli arbitri a volte non paga"
0-0 all'intervallo tra Udinese e Lazio: doppio squillo di Noslin e poco altro 0-0 all'intervallo tra Udinese e Lazio: doppio squillo di Noslin e poco altro
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
2 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: McKennie in dubbio, chance Openda
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Kelly e Bremer dal 1', Nkunku sostituisce Leao
Immagine top news n.1 Il Como torna a riveder le stelle: 3-0 al Lecce con un super Nico Paz. Ma il 1° gol farà discutere
Immagine top news n.2 Allegri accoglie Fullkrug: "È arrivato sorridente, ha caratteristiche che in squadra non avevamo"
Immagine top news n.3 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.5 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
Immagine top news n.6 Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Immagine top news n.7 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Milan-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: torna Bradaric, ancora out in quattro
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Fabiani su Tavares: "Nessuna richiesta, ma a gennaio possiamo valutare"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Karlstrom dopo l'intervallo: "Abbiamo giocato bene, speriamo di segnare presto"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, è ancora emergenza con la Cremonese: altri tre assenti per Conte
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Ramadani: "Mi fanno male i denti per il pugno, gara condizionata"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco: "Fallo di Paz sullo 0-1, il rispetto verso gli arbitri a volte non paga"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 18ª giornata: Palermo-Padova 1-0. Pohjanpalo decide al 'Barbera'
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro: "Due punti persi. Mesi intensi, dopo la pausa ripartiremo con grande voglia"
Immagine news Serie B n.3 Bari-Avellino, le formazioni ufficiali: torna Castrovilli. Lupi cambiano poco
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Abate: "Non guardo la classifica, mi godo gruppo e tifoseria"
Immagine news Serie B n.5 Samp, Gregucci: "Chiuso il 2025 con una prestazione di cuore. Complimenti ai ragazzi"
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Dionisi: "Pari giusto, ma se guardo le occasioni create dispiace"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brescia, Pasini: "Balotelli non fa parte del progetto, ma prenderemo una punta importante"
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, Ninivaggi: "Il 2025 l'anno di una salvezza non scontata"
Immagine news Serie C n.3 Tra una settimana ancora in campo la Serie C. Il programma della 20ª giornata
Immagine news Serie C n.4 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.6 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Sassuolo, derby emiliano d'alta classifica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Napoli, Conte cerca continuità dopo il successo in Arabia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?