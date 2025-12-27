TMW Reggiana, Sibilano: "Ottima partita su un campo difficile. Ora ricarichiamo le pile"

Al termine del match contro la Sampdoria, il vice allenatore della Reggiana Lorenzo Sibilano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris":

Un'analisi della partita. Un buon primo tempo mentre un secondo dove la Samp ha schiacciato.

"Sono d'accordo. I ragazzi hanno disputato un'ottima partita su un campo difficile e contro una squadra forte. Lo abbiamo fatto con coraggio, uomo su uomo. Nel primo tempo abbiamo manovrato meglio poi nel secondo hanno spinto ed effettuato cambi importanti ma non hanno creato occasioni importanti. Hanno avuto un'occasione su un piazzato come noi ma la squadra ha risposto benissimo dopo la sfida di Pescara".

Cosa vi rimproverate di più?

"Dobbiamo cercare di gestire meglio la palla perché avevamo delle ripartenze dove potevamo far male. Abbiamo perso queste palle clamorose in uscita che hanno dato la possibilità alla Samp di schiacciarci in certe situazioni. Noi, da allenatori, analizziamo la gara in maniera diversa. La Reggiana con questo tipo di atteggiamento andrà avanti e raggiungerà il risultato".

Pareggio era giusto?

"Abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo creato poche occasioni ma credo che la Samp, in casa, ne ha create di più in altre partite. Noi li abbiamo tenuti lontani dall'area ma in questo momento le occasioni che creiamo (parlo anche di Padova o Frosinone) non le abbiamo sfruttate al meglio. E' un momento dove gira un po' così".

I playout sono a tre punti.

"Vuol dire che dobbiamo raggiungere l'obiettivo. E' il momento di staccare e ricaricare le pile. Appena ci rivedremo dovremo mettere un po' di benzina, recuperare fiducia e riprendere i risultati. La B è molto strana e difficile, dobbiamo pensare partita dopo partita e raggiungere l'obiettivo della salvezza".

L'espulsione di Gondo?

"Ha protestato e l'arbitro ha ritenuto opportuno espellerlo. Da una parte dico di evitare queste situazioni, dall'altra occorrerebbe buon senso nel capire la situazione quando si perde una partita".