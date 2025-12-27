Fabregas: "Pesante stare in tribuna. La classifica non mi interessa, io voglio la prestazione"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto a Sky Sport dopo il tris rifilato al Lecce: "Me la sono goduta perché abbiamo vinto, ma è pesante non poter fare niente nel corso della partita quando, come oggi, sei squalificato e resti in tribuna. La squadra però ha dimostrato di lavorare bene, anche senza l'allenatore. Ringrazio Gatto e Cassetti che mi hanno sostituito".

Sulla vittoria di oggi e la prova di Nico Paz: "La cosa più bella è la prestazione, da allenatore io devo pensare alla squadra. Poi lavoriamo anche per mettere i singoli nelle condizioni di esaltarsi, come per esempio Nico Paz".

Sulla posizione europea in classifica: "Non ho mai parlato di classifica, non mi interessa. Voglio che la mia squadra continui a crescere, ci metta l'anima e faccia la prestazione. I ragazzi stanno continuando a spingere".

Sul dominio del Como a Lecce: "Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, ma il Como è riuscito a ricompattarsi e ripartire. Nel primo tempo avevamo totalmente dominato, avremmo potuto e dovuto fare più reti. Il nostro primo tempo mi è piaciuto veramente tanto".

Sulla crescita di Douvikas: "È un giocatore importante per noi, aveva fatto bene già l'anno scorso. È cresciuto tanto e ha ancora margini di miglioramento, può migliorare in alcuni aspetti come la gestione della palla. Ora è con noi da 11 mesi".