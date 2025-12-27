Live TMW Torino, Baroni: "Presi due gol evitabili: abbiamo fallito di nuovo il saltino"

17.15 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Cagliari, valida per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Qual è la sua analisi della partita? Quanto pesa la sconfitta?

"Il dato negativo è il risultato, ma abbiamo fatto 19 tiri di cui 10 nello specchio. Abbiamo creato, si torna al discorso già fatto: ci serve più determinazione e cattiveria negli ultimi metri. I due gol presi sono evitabili, sull'angolo c'è stato un doppio tocco e sul secondo siamo stati morbidi e leggeri. Abbiamo buttato via un'altra occasione per fare il saltino"

Però si ripetono sempre gli stessi errori...

"Perché parlo di lavoro? Dobbiamo lavorare per migliorare queste situazioni. Loro hanno fatto cinque azioni e stavano bassi, noi abbiamo cercato di trovare le soluzioni e le abbiamo anche trovato, facendo 19 tiri. Serve più attenzione, leggere il pericolo, fare un fallo...Lo sappiamo, lo dico anche alla squadra e il miglioramento è dentro al lavoro"

Cosa manca per fare il saltino?

"Lascia qualcosa di terribile...Fanno male perché arrivano dopo gare convincenti. Il problema di oggi è il risultato: ci sono partite che ti fanno fare il saltino, il rammarico e il dolore è questo oltre ad aver perso davanti al nostro pubblico. Dobbiamo togliere queste situazioni...A volte non sentiamo il pericolo"

C'è da lavorare sugli angoli?

"Assolutamente. Siamo stati troppo passivi, ci stiamo lavorando. Parlo di lettura delle situazioni, eravamo in vantaggio e il Cagliari aveva fatto poco. Sono momenti che non riusciamo a leggere, dobbiamo migliorare. E' un peccato"

Apre il mercato: al 7 gennaio per la prossima in casa spera di avere rinforzi?

"Credetemi, parlo di lavoro e sono concentrato solo su quello. Qualsiasi altra cosa mi porterebbe via attenzione, penso ai giocatori che ho. E anche al fatto che avremo tante gare ravvicinate"

Pedersen si è fatto male?

"Aveva preso una contusione, poi si è riacceso e ha spinto tanto. Mi ha chiesto il cambio, domani lo valuteremo"

