Live TMW Cagliari, Pisacane: "Vittoria pesante su un campo difficile. Arbitro? Non entro nel merito"

Premi F5 per aggiornare la diretta

17.20 - Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 17.32 - Comincia la conferenza stampa di Pisacane

Ci fa un'analisi della gara? E cosa è successo con l'arbitro?

"Sapete come ragiono, gli alibi sono soltanto una scorciatoia. Se il verdetto del campo fosse stato un altro, la colpa non sarebbe stata delle assenze. E' una vittoria importante su un campo pesante contro una squadra forte, chiudere così l'anno è importante e si riprendere da una sfida difficile. L'arbitro? Ho scelto una linea...Lui ha questo modo, e un po' mi dispiace, ma non entro nel merito: c'è stata poca collaborazione"

Come mai fuori Esposito?

"E' stata una scelta tecnica anche in base alla gestione delle ultime settimane. Non era al 100%, ma è una scelta tecnica. Idrissi sta dando un buon contributo, nel calcio però non dobbiamo sederci su ciò che abbiamo fatto ma pensare a domani"

Si aspettava questo Toro?

"E' forte ed è allenata da un mister altrettanto forte. Sapevamo che avevano delle fragilità, volevamo approfittarne: ci siamo riusciti, ma la cosa più bella è la reazione allo svantaggio. Abbiamo preso gol al primo tempo e poteva essere una mazzata, ma siamo ripartiti bene. Nel finale il Toro ha messo dentro giocatori che possono fare cose importanti"

Mazzitelli resterà al Cagliari? E si aspetta qualche rinforzo proprio a livello numerico?

"Rispondo solo su Mazzitelli, è anche giusto non entrare in certi discorsi: è un ragazzo che meritava questa opportunità, si era fermato di nuovo e sono molto soddisfatto della sua gara. Fatemi godere questa vittoria, rispondo su ciò che è stato in campo...Per il resto, non saprei da dove cominciare"

Ore 17.39 - Termina la conferenza stampa di Pisacane