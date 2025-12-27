Cesena, Fusco: "Due falli di mano in area non fischiati, se c'è il VAR usiamolo"

Filippo Fusco, direttore dell’area tecnica del Cesena, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro. Le sue parole riportate da PianetaSerieB: "Credo che oggi si debba dare merito alla squadra più in forma del campionato, che è il Catanzaro. Nella prima fase ce la siamo giocata alla pari, facendo calcio e centrando due pali. Negli episodi non siamo stati fortunati, soprattutto sui due falli di mano in area non fischiati dall’arbitro e non ravvisati dal VAR. Se c’è questo strumento, usiamolo. Soprattutto per evitare polemiche durante e nel post-partita, a me sembrano entrambi evidenti. Finora non siamo stati messi sotto da nessun avversario, c’è solo da fare applausi ai ragazzi.

Non siamo stati fortunati negli episodi di campo e sul piano arbitrale, lo ripeto. Non sono arrabbiato, bensì orgoglioso di squadra e mister, ma resta amarezza per come sia andata. Siamo attenti nel provare a migliorare la rosa, anche se non sarà facile. Tra febbraio e marzo ci saranno tantissimi impegni, su questo mi e ci stiamo muovendo con grande attenzione. Abbiamo grande rispetto e ammirazione per i nostri giocatori, ma se riuscissimo a trovarne un altro paio in grado di darci una mano in partite e situazioni più complicate come accaduto oggi sarebbe perfetto. Fino al 2-0 la partita è stata equilibrata, ma il risultato dice 2-0 quindi significa che il Catanzaro ha meritato. Non penso, però, che ci sia stato un grandissimo squilibrio, tutt’altro".