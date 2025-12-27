Venezia, Stroppa: "Dovevamo chiuderla. Serve avere continuità"

Il suo Venezia vince ancora e si avvicina a quella zona che porterebbe i suoi ad una promozione diretta senza passare dai sempre ostici playoff.

Dopo il successo contro la Virtus Entella, queste le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, riportate da Pianetaserieb.it:

"La partita potevamo chiuderla prima. Potrei fare il solito discorso, ma questa volta no. Non è stata la solita prestazione di dominio, secondo me ci è mancato qualcosa. Abbiamo meritato di vincerla, ma si deve fare i complimenti agli avversari, che sono sempre rimasti dentro la gara. Se fossimo andati sul 2-0 avremmo potuto chiuderla".

"Chi entra deve avere una presenza per fare la battaglia, la partita si era prestata per questo - continua il tecnico -. Sotto questo aspetto potevamo fare di più. Si deve andare a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Puntiamo però il dito sulla fine del girone di andata: da luglio a oggi la squadra è stata straordinaria. Mi viene la pelle d’oca, è una squadra bellissima. Oggi porto a casa il risultato, lo abbiamo fatto con una buona prestazione".

La conclusione, infine, riguarda la classifica: "Il calo è stato mentale, è mancata la tensione delle partite di livello e i subentrati sono entrati molli. Classifica? Avete visto cosa è successo e chi si è alternato. È difficile giocare con tutti e serve avere continuità. Manca una partita e un girone, servirà stare concentrati e motivati. Non vince chi ha le figurine più belle, ma la squadra più forte. È una classifica che davanti si sta accorciando, noi abbiamo lavorato per essere alle prime posizioni. Dobbiamo continuare così, senza dimenticarci del percorso che abbiamo fatto".