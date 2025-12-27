Lazio, Fabiani spegne le voci: "Castellanos via? Nulla di vero, come per Insigne"

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Udinese valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Castellanos non parte titolare: scelta dettata anche dal mercato, visto che si parla del Flamengo?

"Del Flamengo mi piace il ballo. Una scelta tecnica, non c'entra nulla il mercato. Sono voci prive di fondamento, non abbiamo mai ricevuto proposte così come dei giocatori vengono accostati tra cui alcuni che hanno già fatto due trasferimenti. Stiamo lavorando, faremo di tutto e di più per portare a casa il risultato che ci siamo prefissati".

Per insigne mancano solo le firme?

"Nulla di tutto questo. Capisco l'aspetto mediatico del calcio, ma non abbiamo nessun incontro con Insigne: rimane un grande professionista, ma vanno fatte opportune valutazioni. Ci sono una serie di considerazioni da fare, il mercato è una cosa seria: va studiato e vanno presi giocatori funzionali a quello che vuole il mister".

Tavares resta?

"Tavares oggi è un giocatore della Lazio, non ci sono state richieste di mercato. Durante gennaio possono emergere tante situazioni, che si possono valutare ma non necessariamente mettere sul mercato giocatori funzionali: non vale solo per Tavares. Al netto di tante situazioni che ci hanno penalizzato a livello numerico, ai ragazzi non si può rimproverare nulla e Sarri ha fatto un lavoro straordinario".