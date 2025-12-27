Pisacane esalta Kilicsoy: "Quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato così a Sky Sport la vittoria ottenuta oggi sul campo del Torino e le ottime prove dei singoli Kilicsoy e Palestra: "Venivamo da una settimana complicata, ma abbiamo fatto una grandissima vittoria su un campo pesante contro una squadra forte. Questo rende merito ai ragazzi, per quello che stanno facendo al netto delle assenze".

Sul gran gol di Kilicsoy: "Penso di avere tra le mani un grandissimo talento, quello che fa negli spazi stretti in allenamento è roba da circo. Poi in campo è diverso... Ha avuto qualche difficoltà di inserimento e di natura tattica. Ricordiamoci che arriva dal campionato turco, dove la sua squadra per l'80% delle partite ha l'80% del possesso palla. Siamo felici, lo abbiamo aspettato e coccolato. Non è stato facile, perché calcisticamente Kilicsoy arriva da un'altra parte del mondo. Siamo tutti contenti per lui perché sappiamo quanto ha aspettato questo momento, se lo merita".

Su Palestra nel mirino delle big: "Palestra è un patrimonio del calcio italiano. Ha strapotere fisico, è abile coi due piedi, fa le due fasi con scioltezza... Ciò che mi ha colpito subito di lui è stata la sua personalità palla al piede, non sai mai dove può andare e secondo me questa è un'abilità che hanno in pochi. Lui arriva sul fondo e crossa di destro o di sinistro. Visto che è un ragazzo che ascolta, però, stavolta dico anche che nelle ultime due gare non sono rimasto soddisfatto al 100% del suo lavoro nelle due fasi".

Se ha paura che glielo portino via a gennaio: "Io non ho paura, la paura è la stessa che mi ha permesso di metterlo in campo e lanciarlo. Noi pensiamo che il percorso giusto per lui sia quello che gli abbiamo presentato a luglio. Mi auguro che possa rimanere".