Udinese, Inler su Padelli titolare: "Ha esperienza ed è un leader, fiducia in tutti i portieri"

Il responsabile dell'area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per la 17^ giornata di Serie A.

Padelli torna titolare e Sava in panchina: l'?Udinese va rinforzata tra i pali?

"Chiaramente Okoye è squalificato, abbiamo grande fiducia in tutti i portieri e anche su Sava: è uno di prospettiva anche per l'Italia. Il mister ha scelto Padelli, ha tanta esperienza ed è un leader dello spogliatoio".

Che squadra ha visto in questi giorni?

"La partita di Firenze è stata brutta, non ce l'aspettavamo una prestazione così. Questa settimana abbiamo lavorato duro, ci aspettava una sfida contro una grande squadra come la Lazio e vogliamo una grande reazione".

L'ambizione è più alta e quindi ritiro nonostante un punto in più dell'anno scorso?

"La parola ritiro è grossa, ma noi non vediamo che questa sia una punizione: per stare più vicini e fare grandi cose, contro il Napoli abbiamo fatto lo stesso. Ogni partita va giocata per vincerla: il primo obiettivo è la salvezza, poi vogliamo sempre andare avanti e ci serve concentrazione in ogni partita".