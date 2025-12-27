Live TMW
Como, Ramon: "Vogliamo continuare così anche nel 2026"
Jacobo Ramon arriva nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare Lecce-Como.
Come è andata la partita?
"Oggi è stata una buona partita, giocavamo in un campo difficile, il Lecce ci ha messo in difficoltà a inizio secondo tempo, ma ciò che conta è la vittoria".
State guardando la classifica?
"Vogliamo arrivare più in alto possibile, vogliamo continuare così anche nel 2026".
