Allegri su Nkunku: "Lasciamo perdere l'investimento. Ha qualità tecniche straordinarie"

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Ecco alcuni passaggi del tecnico:

Nkunku?

"Lasciamo perdere l'investimento... Ha qualità tecniche straordinarie, è arrivato dopo. Contro la Lazio in casa ha fatto una buona partita, soprattutto nei momenti decisivi. Anche lui si deve convincere che deve essere determinante, perché le qualità tecniche le ha, però noi abbiamo bisogno di giocatori e ragazzi che siano convinti di quello che fanno. Sono convinto che possa far bene. E magari domani possa far gol".

È un tuo derby domani?

"Non contano i miei numeri. I numeri positivi erano quando allenavo la Juventus, non è assolutamente un derby per me. È una partita difficile per tutti, non per me. È una partita dal risultato importantissimo: una volta che avremo chiaro quello sarà più facile".