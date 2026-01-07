Lotta scudetto, per Allegri c'è anche la Juve: "Squadra forte, con Spalletti può fare 50 punti"
Intervenuto alla vigilia della gara contro il Genoa, mister Massimiliano Allegri ha risposto anche a una domanda sulle ambizioni scudetto della Juventus e degli altri allenatori concorrenti. Questa la risposta del tecnico del Milan:
Juve da Scudetto?
"È una questione di numeri: quota Scudetto tra 86 e 88. La Juve può fare 50 punti perché è una squadra forte, l'arrivo di Spalletti ha migliorato le prestazioni. Poi noi dobbiamo pensare a noi. I risultati di ieri confermano che entrare tra le prime quattro sarà difficile. I risultati di ieri dimostrano che è complicato: dobbiamo rimanere con i piedi per terra, con grande equilibrio ed affrontare le partite con grande serietà come le ultime due. Poi le partite iniziano 0-0, non è che abbiamo qualche vantaggio perché siamo il Milan".
Chivu, Conte e Allegri: buono, brutto e cattivo.
"Non lo so. Posso solamente dire che io sto dalla parte di quello che guarda il duello".
