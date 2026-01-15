Allungo, ma niente fuga. L'Inter ci prova ma il Milan riequilibra la corsa Scudetto

Successo pesantissimo, quello del Milan nel recupero della 16^ giornata contro il Como al Sinigaglia. I rossoneri di Massimiliano Allegri vanno sotto, soffrono, ma alla fine portano a casa 3 punti importantissimi per la loro classifica e più in generale per rimettere in equilibrio un campionato che rischiava di iniziare a pendere fortemente verso la metà nerazzurra di Milano.

Un 1-3 in trasferta per nulla scontato, visto anche l'iniziale vantaggio lariano. Il Milan però si è messo lì con pazienza, ha pensato a riprendere in mano le redini del gioco dopo l'avvio arrembante di Nico Paz e compagni e prima l'ha rimessa in piedi con il rigore di Nkunku, poi ha preso il largo con la doppietta di Rabiot. E ora la classifica torna a sorridere, ammesso e non concesso che si fosse mai intristita.

Quei 6 punti di distanza dalla vetta dopo il successo di ieri sull'Inter, però, potevano diventare un fardello mentale di non poco conto, in una sfida contro una squadra comunque in zona Europa. Il Milan invece ha vinto con forza e qualità. Ha dimostrato carattere e messo in campo voglia di giocarsela fino in fondo. Voglia, soprattutto, di non far scappare l'Inter. Che sarà pure campione d'inverno, ma che ora più che mai sa di non potersi permettere passi falsi. Perché il Milan di Massimiliano Allegri è lì e ha tutta l'intenzione di restare a giocarsela fino alla fine.