Almada-Atletico già ai titoli di coda? C'è il Napoli, ci pensa anche il Gremio

I primi mesi in Spagna di Thiago Almada sono stati più complicati del previsto. Dopo aver collezionato tre presenze a inizio stagione, un problema muscolare lo ha tenuto fermo per un mese, facendogli saltare 8 partite. Da allora, Almada è stato impiegato prevalentemente da subentrato, facendo registrare 15 presenze complessive (solo 5 da titolare), 2 gol e 1 assist. L’influenza sul gioco dell’Atletico non ha convinto pienamente Simeone, e il club valuta già la possibilità di cederlo, anche per liberare risorse finanziarie in attesa di nuovi rinforzi.

Al momento non ci sono offerte concrete per l'ex giocatore di Lione e Botafogo, ma Gremio e Napoli sarebbero interessati a un prestito o a un trasferimento futuro. Almada era stato conteso in estate, quando a spuntarla furono i Colchoneros grazie anche all’influenza diretta di Diego Simeone: il 15 luglio Almada firmò per la squadra madrilena per 21 milioni di euro per il 50% dei diritti, con il Botafogo che mantiene l’altra metà.