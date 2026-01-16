Atletico Madrid, Almada resta nel mirino: il Gremio chiede 20 milioni per il 50% del cartellino

Uno dei nomi caldi in casa Atlético Madrid per questa sessione invernale di mercato è quello di Thiago Almada, sottolinea oggi Mundo Deportivo. Il centrocampista argentino, partito inizialmente come titolare, ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio a causa di un infortunio e dell'esplosione di Nico González, finendo ai margini delle rotazioni di Diego Pablo Simeone.

Questa situazione starebbe spingendo il giocatore a valutare una nuova sistemazione per ritrovare continuità e presentarsi al prossimo Mondiale con una maglia da protagonista nell'Argentina. Al momento, i Colchoneros hanno già respinto una proposta di prestito avanzata dal Gremio: la linea del club al Metropolitano è chiara e si negozia solo per una cessione a titolo definitivo. La richiesta parte da 20 milioni di euro per il 50% del cartellino, risposta già recapitata a club come Palmeiras, Benfica e Flamengo.

Tuttavia, le prossime settimane potrebbero rimescolare le carte. Con Nico González ancora sulla via del recupero (anche se punta al rientro contro l'Alavés) e la recente partenza di Giacomo Raspadori, Almada resta una delle opzioni offensive più affidabili a disposizione del "Cholo". Questo vuoto nel reparto avanzato potrebbe regalargli quell'ultima chance necessaria per convincere l'ambiente a puntare ancora su di lui.