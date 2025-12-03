Altro che addio a gennaio: David al centro della Juve di Spalletti dopo il ko di Vlahovic

Potrebbe esser nata ufficialmente ieri la nuova Juventus di Jonathan David. Schierato dal primo minuto, l'attaccante canadese allo Stadium è risultato tra i migliori in campo pur senza segnare. "Prova convincente del canadese, che entra nel gol del vantaggio, non solo dettando il movimento dell'azione ma anche con quello in area che costringe Palma all'autogol. Qualche minuto dopo fa un gol pazzesco dalla linea di fondo, ma l'arbitro annulla", il giudizio di TMW con tanto di 6.5 in pagella. Una prestazione profondamente diversa rispetto all'ora contro il Cagliari, un ritorno nell'undici titolare che gli ha fatto benissimo e che potrebbe rappresentare solo l'antipasto di ciò che sarà.

Potrebbe esser nata ieri la Juventus di Jonathan David soprattutto perché adesso Spalletti non ha più il centravanti che considerava titolare. Dusan Vlahovic che s'è infortunato contro il Cagliari nelle ultime ore ha deciso di operarsi e difficilmente sarà a disposizione prima di marzo. "David è bravissimo tecnicamente e sa relazionarsi con la squadra, si muove benissimo dentro l'area di rigore quando la squadra costringe alla difesa bassa gli avversari e sa gestire anche situazioni difficili", il pensiero dell'allenatore bianconero che adesso è pronto a lanciarlo con continuità anche nella formazione titolare.

Per David in pochi giorni è cambiato tutto. Fino a una settimana fa si vociferava di un suo addio a gennaio, di un possibile scambio col Milan che avrebbe coinvolto anche Gimenez. Una ipotesi che adesso tramonta definitivamente perché la Juventus senza Vlahovic è pronta a puntare forte su uno degli acquisti più importanti dell'ultima campagna trasferimenti. Su un attaccante che negli ultimi tre anni con la maglia del Lille non ha mai segnato meno di 25 reti a stagione.