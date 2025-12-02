La Juve vince senza Vlahovic: David e Openda convincono, ma il VAR toglie loro 2 gol

Alla prima partita senza Dusan Vlahovic, la Juventus se la cava vincendo 2-0 contro l'Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Tutti i riflettori erano puntati su Jonathan David e Lois Openda, che in questa stagione hanno un po' deluso le attese: Luciano Spalletti ha deciso di far partire l'ex Lille da titolare, con il belga che è subentrato al suo posto al 74'.

Quest'ultimo troverebbe anche il gol, ma l'urlo di gioia gli rimane strozzato in gola perché una posizione irregolare di Joao Mario causa l'annullamento della stessa. Il canadese invece è stato un protagonista positivo del match: prima ha favorito in qualche modo l'autogol di Palma, tentando di deviare in rete il cross di McKennie, poi ha segnato una rete stupenda con il sinistro, che però è stata tolta per un fuorigioco molto dubbio. La linea tracciata dal VAR infatti sembra prendere in considerazione il difensore "sbagliato", ovvero non l'ultimo uomo, che invece terrebbe in gioco il centravanti. Difficile spingersi oltre e azzardare sentenze.

Per il momento quindi la Juventus può assolutamente accontentarsi del contributo offerto soprattutto da David, ma per il futuro servirà che il classe 2000 sia più continuo e che incida con i gol, quelli che tutti si attendevano.