L'apertura di Tuttosport: "Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della Juve"

Luciano Spalletti e la Juventus continueranno l'avventura insieme e rinnoveranno il contratto. Ne è sicuro Tuttosport che oggi in prima pagina dà la notizia ormai per certa: "Spalletti ha firmato. Domani l'atteso annuncio della Juve - si legge -. Rinnovo fino al 2028 per 6 milioni l'anno: finalmente in arrivo la fumata bianconera. segno che le strategie per il rilancio sono state definite e condivise. Mercato: arrivano gli agenti di Goretzka e Senesi, sfida all'Atletico Madrid per Ederson. Con l'Atalanta David per forza".

Nell'apertura del quotidiano sportivo si parla anche del Torino e della possibile cessione del club da parte di Urbano Cairo, da un po' di tempo a questa parte al centro della contestazione del tifo granata: "La vera plusvalenza sarà vendere il Toro. Quanti guadagni per Cairo. Cedendo a tanti giocatori comprati per poco, il presidente in 20 anni ha incassato assai più di quanto abbia speso. E con un passaggio di proprietà...".

Spazio anche alla Champions League, con i quarti di ieri che hanno visto Atletico Madrid e Psg battere Barcellona e Liverpool: "Il Barça vede rosso. Cholo, che impresa. L'espulsione (al Var) di Cubarsì lancia l'Atletico Madrd al Camp Nou : 2-0 con Alvarez e Sorloth. Nell'altro quarto di Champions decidono Doué e Kvara".