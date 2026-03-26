Ambrosini sull'Italia: "Non può non venirti l'ansia quando ti rendi conto che è un momento storico"

Massimo Ambrosini in Nazionale ci ha giocato e ha condiviso lo spogliatoio anche con il ct Gennaro Gattuso al Milan per molto tempo. In vista dei playoff che si troverà ad affrontare l'Italia, ha parlato a Cronache di Spogliatoio, cercando di inquadrare il momento degli Azzurri: "Domenica pomeriggio sono stato a Coverciano e ho visto Gattuso sereno, ma consapevole che la tensione sarebbe arrivata".

Ambrosini poi ha descritto lo stato d'animo di Gattuso: "Aveva le idee chiare ed era carico il giusto. Ho visto anche qualche calciatore, le sensazioni erano buone. È impossibile riuscire a togliere tutte le pressioni: quando ti rendi conto che è un momento storico non può non venirti l'ansia. La vera forza del mister in questi casi è farti concentrare su quello che devi fare in campo, senza toglierti la convinzione che hai tutto quello che serve per vincere. Quello che non deve mancare a questa Italia è la consapevolezza di essere più forte".